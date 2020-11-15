Каир, , 07:02 — REGNUM Новый мировой рекорд по пребыванию под водой установил египетский аквалангист Саддам аль-Килани. Об этом 14 ноября сообщает издание Divernet.

Всего рекордсмен провёл под водой 145 часов и 30 минут или более шести суток. Предыдущий рекорд принадлежал турецкому аквалангисту, который пробыл под водой на три часа меньше нынешнего чемпиона.

Отмечается, что Саддам аль-Килани готовился к своему рекордному достижению более пяти лет. ОН упорно тренировался на суше и под водой. Даже свою помолвку он и его подруга Пия Легора отпраздновали на морском дне. Изначально аль-Килани планировал провести под водой ровно 150 часов, но медики уговорили аквалангиста не рисковать здоровьем.

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