Владивосток, , 06:51 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выдано 211 (214 днём ранее) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 115 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 15 ноября в крае зарегистрировано 18 504 носителя коронавируса, выздоровели 13 806 пациентов, скончались 193 (+3 за сутки) приморца. С 16 ноября начинается вторая четверть в школах, которые продлевали каникулы.

Роспотребнадзор рекомендовал усилить санитарно-эпидемиологические меры: проверку температуры у школьников, обязательную дезинфекцию, наличие масок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах жители за два месяца скупили в аптеках годовой запас «Арбидола». Популярное противовирусное ещё есть, но отпускать его стали лимитировано — по две упаковки в одни руки.