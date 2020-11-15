Тюмень, , 06:46 — REGNUM В Тюменской области до 15 января 2020 года вводятся дополнительные ограничения для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Для тюменцев старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями вводится режим обязательной самоизоляции. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить на это время оплачиваемый отпуск. Ограничение может не распространяться на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является важным, а также на работников здравоохранения.

Заведениям общественного питания запрещено обслуживать посетителей в залах с 23:00 до 6:00. В ночные часы они смогут работать в формате «на вынос» или с доставкой заказов на дом. Запрет не распространяется на кафе и рестораны в аэропортах, авто‑ и железнодорожных вокзалах, на предприятия придорожного сервиса.

Несовершеннолетним запрещён вход в торгово-развлекательные центры без родителей или законных представителей. При сомнении в возрасте посетителя, представители ТРЦ вправе потребовать паспорт. Помимо этого, владельцам ТРЦ рекомендовано ограничить доступ посетителей к интернету через Wi-Fi.