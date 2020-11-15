Ватикан, , 06:33 — REGNUM Лайк под фотографией полуобнажённой бразильской девушки-модели Наталии Гариботто поставил глава католической церкви Папа Римский Франциск. Об этом казусе сообщил 14 ноября портал Barstool Sports.

Лайк от официального аккаунта папы Римского под фото девушки в откровенном наряде в социальной сети Instagram заметили многие пользователи, в том числе и сама Гариботто. Всего же фото понравилось более 114 тысячам пользователей. Отмечается, что на странице девушки в соцсети в основном выставлены достаточно откровенные фото в нижнем белье.

Девушка очень обрадовалась такому вниманию со стороны понтифика и даже, по её словам, написала ему личное сообщение. Однако папа Римский не ответил бразильянке, а через короткое время убрал и лайк с фотографии. Пользователи предполагают, что данный казус произошёл случайно или по ошибке, так как вряд ли сам глава католической церкви лично ведёт свои страницы в социальных сетях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск выступил в поддержку геев.

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