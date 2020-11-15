Якутск, , 06:37 — REGNUM В Якутии с 1 января 2021 года транспортный налог на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил повысится в два раза — депутаты Госсобрания республики 10 ноября приняли законопроект в окончательном чтении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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9 ноября на комитете по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике депутаты рассмотрели семь поправок, четыре из которых были отклонены. По инициативе фракции партии «Справедливая Россия» многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности лошадиных сил автотранспорта.

Проектом предлагается повысить размеры ставок для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. — с 30 до 60 рублей за каждую лошадиную силу, свыше 250 л.с. — с 60 до 120 рублей.

«Справедливая Россия» не раз выдвигала инициативу об отмене транспортного налога для многодетных семей на одного родителя по выбору. Кроме того, то же послабление мы предлагали сделать для ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Однако два года мы получали отказ. Добиться чего-то мы смогли только в этом году», — рассказал Vostok.Today глава регионального отделения партии Юрий Григорьев.

Ветеранов боевых действий оставили без льгот. По словам Григорьева, фракция голосовала против повышения налога «на роскошь» в принципе, законопроект принят большинством голосов депутатов «Единой России».

«Такие мощные автомобили для Якутии не роскошь, а суровая необходимость. Это связано с тем, что здесь с дорогами большая проблема. Традиционный уклад жизни связан с поездками за город. У нас много машин, но это связано с покупкой уже подержанных автомобилей через Владивосток. Так что для Якутии это получился не налог на роскошь, как это заявляется», — считает Юрий Григорьев.

Он добавил, что фракция будет и дальше пытаться отменить повышение транспортного налога, а также добиваться отмены налога для ветеранов боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, запланированное Министерством промышленности и торговли России расширение перечня автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, на соответствующий сегмент рынка практически не повлияет, заявил директор филиала АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.