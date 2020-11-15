Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM На Сахалине и Курилах жители за два месяца скупили в аптеках годовой запас «Арбидола». Популярное противовирусное ещё есть, но отпускать его стали лимитировано — по две упаковки в одни руки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Губернатор региона распорядился тщательно следить за запасом противовирусных препаратов.

«Необходимо связаться с поставщиками напрямую. Если того потребует ситуация, специалист отправится на завод-изготовитель и будет караулить партию лекарств. В сезон простудных заболеваний сахалинцы и курильчане не должны испытывать трудностей с медикаментами», — заявил Валерий Лимаренко.

За последние сутки в регионе заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 109 человек, за весь период пандемии — у 9429. 6262 жителя области полностью излечились. Ещё 3162 человек проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, после перенесенного COVID-19 пациентам необходимо внимательно следить за своим здоровьем, так как данное заболевание может давать осложнения на сердце. Об этом сообщил глава Российского кардиологического общества, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, академик РАНЕвгений Шляхто, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.