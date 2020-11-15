Петропавловск-Камчатский, , 06:02 — REGNUM На Камчатке на протяжении уже нескольких дней выявляют порядка 60 новых случаев заражений коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 по состоянию на 15 ноября составило 6657 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 60 жителей края. Ещё 21 человек был направлен на лечение в стационар. Всего в госпиталях находятся 430 больных COVID-19. 247 пациентов с коронавирусом болеют пневмонией. Коечный фонд увеличен до 580 мест, свободны — 150.

Выздоровели за сутки 56 человек, за весь период пандемии — 4254.

Лабораториями проведено более 186 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Министерства здравоохранения России о том, что COVID-19 нередко может вызывать осложнения в работе сердечно-сосудистой системы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».