Благовещенск, , 05:46 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 171). Темп прироста составил 1,9%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса большинство болеет ОРВИ — 126 человек или 76%, пневмонией — 24 человека или 15%, бессимптомно болезнь переносят 15 человек или 9%.

За весь период пандемии в области коронавирус лабораторно подтвердился у 8878 человек. В Приамурье провели почти 492 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, более 70 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России.

«В Москве скончались 75 пациентов», — сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.