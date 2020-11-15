Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Диагноз сам себе поставил после получения противоречивых результатов тестов на COVID-19 глава корпорации SpaceX Илон Маск. Об этом 14 ноября сам миллиардер сообщил в своём Twitter.

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Маск отметил, что он получил совершенно разные результаты анализов на COVID-19 из разных лабораторий. При этом миллиардер пояснил, что, скорее всего, у него «умеренный случай COVID-19».

«Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — ответил Маск на вопрос одного из комментаторов, поинтересовавшегося, есть ли у главы SpaceX коронавирус или нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск сдал четыре теста на коронавирусную инфекцию и получил два положительных и два отрицательных результата.

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