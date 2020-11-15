Париж, , 05:06 — REGNUM Вечеринка в доме в департаменте Валь-де-Марн недалеко от французской столицы была разогнана полицейскими за нарушение картинных мер, сообщается на странице Twitter префектуры полиции Парижа.

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На незаконном мероприятии собралось от 300 до 400 человек. Позже стало известно, что у как минимум одного из них было выявлено заражение коронавирусом нового типа. При этом полицейские не стали задерживать или выписывать штрафы никому из участников вечерники, но призвали собравшихся сдать анализы на COVID-19 и уйти на карантин до получения результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября на территории Франции был объявлен повторный карантин из-за ситуации с коронавирусом.

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