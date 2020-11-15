Сеул, , 05:00 — REGNUM В Южной Корее выявили за сутки 208 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 176 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что в стране уже вторые сутки выявляют более 200 зараженных ежедневно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 28 546 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 14 ноября в республике скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 493.