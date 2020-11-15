Мехико, , 04:37 — REGNUM Более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено с начала пандемии в Мексике. Такие данные привёл 14 ноября в ходе пресс-конференции глава департамента укрепления здоровья Минздрава страны Рикардо Кортес Алькала.

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По словам Алькала, на сегодняшний день в стране выявлено 1 003 253 человек с положительным результатом теста на коронавирус. общее количество летальных исходов среди пациентов с выявленным коронавирусом составило около 98 тысяч.

В настоящее время Мексика находится на 11 месте по общему числу выявленных случаев заражения коронавирусом в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Мексике составило 7646. В конце октября в стране был объявлен трёхдневный траур по умершим в результате осложнений после заболевания COVID-19.

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