Токио, , 04:33 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1737 человек, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, в стране уже третий день подряд наблюдается рекордный рост заболеваемости COVID-19. При этом наиболее высокий рост зафиксирован в столичном регионе Токио, городе Осака и других крупных городах Японии. Это происходит на фоне постоянных поездок туристов по стране.

Всего в Японии с начала пандемии подтвердили 117 800 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стал 1901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что не видит причин вводить режим карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Японии. При этом он отметил, что власти не намерены останавливать программу стимулирования внутреннего туризма. В то же время эксперты от здравоохранения уже говорят о третьей волне COVID-19 в Японии.