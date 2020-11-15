Москва, , 04:17 — REGNUM Первый снег не стоит ожидать в ближайшие пять-семь дней на юге и в центре России из-за антициклона. Об этом 14 ноября рассказал журналистам РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, на формирование погоды в центре европейской части России и на юге страны будет оказывать сильное влияние антициклон. Благодаря его воздействию температура воздуха ночью в ряде регионов будет опускаться до — 10 градусов, однако условий для выпадения снега не сформируется.

Воздух под влиянием антициклона останется сухим, его движение нисходящее, облаков не будет, фронтальных разделов не прогнозируется. По этим причинам ждать снежного покрова на юге и в центре европейской части России в ближайшие пять-семь дней не следует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, погода на европейской части России в течение ближайших дней будет соответствовать климатической норме.

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