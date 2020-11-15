Нью-Йорк, США, , 03:48 — REGNUM Символ приближающегося праздника, главную рождественскую ель, установили в городе Нью-Йорке в США. Трансляцию с места установки ели на площади Рокфеллер-плаза вела телекомпания NBC.

Дерево возрастом около 80 лет, высотой более 23 метров и весом около 11 тонн было доставлено в центр мегаполиса на спецгрузовике из местечка Онеотта в штате Нью-Йорк. Главную рождественскую ель установили на постамент с помощью подъёмного крана несколько десятков рабочих.

Роб Спейер, глава компании Tishman Speyer, владеющей комплексом зданий Рокфеллер-центра, назвал рождественскую ель не просто символом праздника, а символом «стойкости, надежды и непоколебимого духа граждан» перед лицом испытаний в разные периоды истории страны, в том числе и в нелёгком 2020 году. Спейер отметил, что гордится тем, что и в этом году традиция не была нарушена и главная рождественская ель заняла своё законное место в центре Нью-Йорка.

Церемония зажжения огней на рождественской ели в этом году состоится без непосредственного присутствия зрителей. Все желающие смогут наблюдать церемонию в прямом эфире. Более 50 тысяч цветных лампочек зажгутся на ели вечером 2 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Италии предложили гражданам отметить Рождество в этом году в кругу семьи.

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