Бразилиа, , 02:42 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки выявили 38 307 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 5 848 959. Также за 14 ноября в этой латиноамериканской стране скончался 921 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами осложнений COVID-19 стали 165 658 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 14 ноября общее число умерших пациентов с окронавирусной инфекцией в мире превысило 1,3 млн. Больше всего смертей от COVID-19 зафиксировано в США, Индии и Бразилии.