Афины , , 01:48 — REGNUM В Греции закроют начальные школы и детские сады из-за роста заболеваемости короанвирусной инфекции в стране, заявил министр образования и религиозных отношений страны Ники Керамеус в эфире телеканала ERT.

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«В связи со стремительным ростом пандемии, эти меры необходимы, чтобы мы смогли остановить распространение коронавируса в нашей стране», — заявил министр.

Отмечается, что классы начальных школ переведут на дистанционное обучение. Уже в стране в таком режиме работают средние школы и высшие учебные заведения. При этом школы для детей с ограниченными возможностями продолжат работать.

По последним данным, в Греции подтверждено с начала пандемии 72 510 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более тысячи человек.