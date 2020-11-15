Киев, , 01:17 — REGNUM «Суперинфекция» может возникнуть на Украине из-за сочетания нескольких инфекционных заболеваний, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «112».

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По его словам, есть два опасных варианта — наложение эпидемий гриппа и коронавируса или объединение гриппа с другими гриппоподобными инфекциями.

«Может быть сценарий, который мы наблюдали в Южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом, — и это достаточно тяжелое течение заболевания», — сказал Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября министр украинского правительства Олег Немчинов заявил, что на Украине могут повторно ввести общенациональный карантин.

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