Багдад, , 01:07 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 2419 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ираке достигло 516 915. Также за 14 ноября на иракской территории скончались 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 умерли 11 623 человека.

Отмечается, что глава иракского минздрава провел совещание, на котором приняли решение об увеличении количества ежедневно проводимых тестов на выявление инфекции. При этом министр поручил создать новые кислородные заводы в провинциях страны и усилить информационную кампанию против COVID-19.