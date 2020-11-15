Лимасол, Кипр, , 01:01 — REGNUM Протестные акции против коррупции и ужесточения карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, прошли на Кипре, в городе Лимасоле. Об этом 14 ноября сообщает издание Cyprus Mail.

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Сотни демонстрантов собрались возле здания администрации, на улице Анексартисиас около 18:00 по местному времени (19:00 мск). Собравшиеся скандировали лозунги против штрафов за нарушение ограничительных мер, ношения масок, а также против коррумпированности и безнаказанности чиновников и членов их семей.

Акция продолжалась до 20:00 (21:00 мск), когда вступил в силу комендантский час. Большая часть протестующих разошлась, но оставшиеся начали опрокидывать и поджигать мусорные баки и бросать петарды, вынудив вмешаться полицию. Пострадавших в результате беспорядков нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ужесточение ограничительных мер, в том числе комендантский час, введено в юго-западной части Кипра, в том числе в провинции Лимасол и Пафос, с 13 ноября на 15 дней. На территории этих двух провинций выявлено 70% от общего числа заражённых коронавирусом на Кипре. Все населённые пункты в провинциях были закрыты на выезд и въезд.

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