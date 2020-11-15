Москва, , 08:42 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет единой позиции, вызвал бурю негодования со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 14 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Теодор Жерико. Нищий старик. 1821

«Честно, непонятно, почему нет денег на пенсионеров? А деньги на думу, министров есть. Почему у нас деление на работающий — неработающий? Как можно вообще оценивать такими критериями пенсионеров. Разве они от хорошей жизни работают? И при этом еще и налоги со своих небольших зарплат платят. Почему депутатская пенсия больше, чем у обычного пенсионера? Депутат — это ведь даже не профессия. Почему работа чиновника оценивается больше, чем также работа врача, учителя, водителя, шахтёра и т.д. Ведь их работа гораздо важнее и от их мастерства зависят здоровье, да и жизни миллионов людей. И человеку, который проработал всю жизнь и вынужден дальше работать, не повышают пенсию люди, у которых месячный заработок больше, чем вся пенсия за год. Это как?», — задаётся вопросом Sanakoev V.

Некоторые комментаторы пришли к мнению, что правительство в скором времени всё-таки придёт к единому мнению и вопрос с индексацией пенсии работающим пенсионерам будет разрешён. Люди уверены, что это произойдёт в пользу работающих пенсионеров.

«Ну, недавно сообщалось об общей индексации пенсий, причем довольно значительной, так что излишне беспокоиться по этому поводу не стоит. Хотя здорово, что ФНПР напоминает Путину о должочке Минтруда — необходимости проиндексировать пенсии именно работающим пенсионерам. Думаю, скоро Минтруд развернуто прокомментирует ситуацию», — считает Вадим А.

Но подавляющее количество комментариев содержит призыв к руководству страны провести индексацию пенсий для работающих пенсионеров незамедлительно. Граждане считают, что на данный момент ситуация с пенсиями не является справедливой.

«К сведению Силуанова, в этом году мне, работающему пенсионеру, ни на копейку не прибавили зарплату, а совсем даже наоборот. В августе забыли начислить ежегодную индексацию пенсии работающим пенсионерам, пришлось писать письма и звонить во все инстанции, В октябре пересчитали и теперь на 200₽ с копейками пенсия больше. Верните все наши деньги!», — обращается пользователь Татьяна В.

Ряд пользователей решил поделиться своими историями о том, как они столкнулись с тем, что им приходится работать, будучи пенсионерами. Граждане выразили своё серьёзное возмущение по поводу сложившегося положения дел.

«Я работающая пенсионерка. Я успела выйти на пенсию пять с половиной лет назад. И мне сейчас 60 с половиной лет. Пенсия у меня сегодня 9550 рублей. В личном кабинете ПФР стоит циферка в 12,5 тыс. рублей. Столько я получу через три месяца, после того, как уволюсь. Стажа трудового 41 год. Продолжаю работать. Здоровье? Соответствует возрасту. Гипертония, суставы. В 5 утра подъём. И на работу, на электричку в другой город. Я не жалуюсь. Только хочу кричать!!! Я работаю не от нечего делать и не для удовольствия. А для того, чтобы не сдохнуть от голода после оплаты коммуналки с пенсии 12,5 тысяч», — поделилась пользователь Татьяна.

Напомним, 13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет единой позиции.