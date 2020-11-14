Салехард, , 22:00 — REGNUM На Ямале эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ превышен втрое. Чтобы справиться с ситуацией на фоне пандемии коронавируса, в регионе, согласно назначениям врачей, раздают наборы бесплатных антивирусных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Однако в октябре не все ямальцы получили положенные наборы вовремя. Виной тому изменившиеся требования по маркировке лекарств и ажиотажный спрос, сообщил директор департамента здравоохранения Ямала Сергей Новиков.

На данный момент в ЯНАО поступили медикаменты для формирования 86 тысяч бесплатных лекарственных наборов для лечения ОРВИ. Идёт закупка ещё 55 тысяч наборов, но не все лекарства есть в наличии.

«Необходимо предусмотреть возможность заменять препараты в наборах на аналоги, раз периодически возникает их нехватка. Это не повлияет на медицинский эффект, зато позволит оперативнее снабжать наши муниципалитеты лекарствами», — сказал губернатор.

Пациентам, которые ранее не получили бесплатные лекарства, получат их в ближайшее время даже в случае их выздоровления. Как отмечает Сергей Новиков, в домашних аптечках противовирусные препараты всегда уместны.