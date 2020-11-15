Москва, , 08:44 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что Российская Федерация направила свыше 1 млн тестов на коронавирус в более 40 стран, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 14 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Тест-системы на коронавирусную инфекцию 75.ru

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"Какая безвозмездная основа? У нас у самих проблемы с анализами, мазки по 5−7 дней ждëм, куча народу вынуждены в платных клиниках сдавать анализы, Путин то тесты, то вакцины задарма за рубеж обещает отдать. Помощь другим это хорошо, но не когда в своей стране крайне большие проблемы», — считает пользователь Максим.

Многие комментаторы оказались возмущены тем, что российские тесты на коронавирус были отправлены за рубеж. Граждане указали на то, что население России само нуждается в этих тестах.

«И снова, и опять. Для чужих миллионы тестов бесплатно, для своих сограждан подороже. Сейчас бесплатно тест на ковид даже больным с высокой температурой не делают. А на сегодняшний день стоимость теста = 3 тыс. рублей, что для россиян сумма весьма ощутимая. Тем более для пенсионеров и малоимущих, а о многодетных вообще говорить нечего», — написала Nas.

Ряд комментаторов упрекнул руководство России в том, что оно стремится создать перед мировым сообществом респектабельное лицо, но делается это за счёт издержек, который несёт народ Российской Федерации.

«Ещё бы нужно держать лицо перед всем зарубежьем. А для нас их нет, я заболел, ходил в больницу, тестировался, следом заболела супруга, ко мне приезжают на повторные тесты, а для неё их нет. Кое-как уговорили сделать на дому и то, сказали, что другим не хватит. У нас ведь как? То газовые трубы гоним во все концы, а они никому не нужны, а теперь тесты, да ещё и безвозмездно. Тошнит уже», — поделился Владислав Л.

Люди призвали президента обеспечить тесты и вакцины для граждан России на безвозмездной основе. Необходимо в первую очередь обеспечить своё население препаратами и тестами, а только затем помогать другим странам, считают люди.

«Нам самим тесты нужны. На безвозмездной основе. Людям ставят диагноз орви повсеместно. А потом у многих обнаруживаются антитела к ковиду. Значит, никакой не орви это был. А человек жил обычной жизнью, зачастую ходил на работу. И при этом скорее всего болел ковидом, и заражал окружающих. На тесты дают направления только при тяжелом поражении легких, выявленных томографией. А на вопрос почему так — отвечают сами врачи — тестов мало, на всех заболевших не хватит. А мы, оказывается, отдаём эти тесты другим странам. Бесплатно. Когда самим они нужны. Возмутительно!», — написал Олег Б.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что Российская Федерация направила свыше 1 млн тестов на коронавирус в более 40 стран.