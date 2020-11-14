Женева, Швейцария, , 21:34 — REGNUM За минувшие сутки во всем мире количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 657 тыс. Об этом сообщает 14 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего в мире выявлено уже более 53 млн инфицированных коронавирусом. Сообщается также, что общее число подтверждённых летальных случаев в мире от COVID-19 превысило 1,3 млн.

Напомним, что 6 ноября в мире был зарегистрирован рекорд по количеству выявленных случаев заражения SARS-CoV-2, когда за 24 часа всего выявили более 581,6 тыс.

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