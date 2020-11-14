Москва, , 21:38 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина наградить посмертно экипаж сбитого вертолёта над Арменией орденами Мужества вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Вот и спросить по всей строгости с Азербайджана, пусть заплатят за гибель людей, суммы которые поддержат семьи по потере отца и мужа, а у кого-то мама нуждается в помощи, и не 1 млн рублей, это было издевательство над родными лётчиков. Надо требовать нормальные деньги, детям теперь жить и учиться без отца, а это минимум лет до 22 лет пока ребёнок получит образование, и матери которые остались без сыновей», — поделилась мнением РИНА.

Ряд комментаторов призвали добиться наказания тех, кто был причастен к смерти российских пилотов. Пользователи выразили мнение, согласно которому виновных могут наказать в показательных целях, но затем отпустить.

«Предполагаю, что тех кто сбил вертолёт, на некоторое время ну предположим 1−2 месяцев «посадят» для отсидки, типа наказали. Потом по-тихому выпустят, наверняка дадут героя Азербайджана, новую квартиру ну и всё такое. Жаль ребят, мои соболезнования родным и близким!», — написал пользователь под псевдонимом ATILA.

Ряд пользователей выразили свои слова соболезнования родным и близким погибших пилотов. Они отметили, что военная служба сопрягается с большой опасностью и подобные случае, к сожалению, иногда случаются.

«Трагичная ситуация, что тут скажешь. Несмотря на то, что азербайджанская сторона тут же извинилась, боль потери не станет меньше, в особенности для родных и близких. Орден Мужества это награда защитника Родины. Президент наградил, мы все искренне сопереживаем родным и близким, светлая память. И да, профессия «защищать Родину» почётная, священная, если хотите, но зачастую трагичная. Наши офицеры это знают», — написала Валерия Б.

Нашлись и те, кто не нашёл разумного объяснения тому, почему российские военные гибнут в конфликтах других стран. Они считают, что подобные награды не нужны, а следует избегать ситуаций, когда военнослужащие РФ оказываются под обстрелами.

«За что наши военные гибнут в мирное время, за чужие государства? Кому нужны эти награды посмертно? Мои соболезнования семьям погибших», — пишет Nata G.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин принял решение наградить посмертно экипаж сбитого вертолёта над Арменией орденами Мужества.