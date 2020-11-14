Лондон, , 21:12 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие 24 часа было выявлено 26 860 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 ноября сообщается на сайте британского правительства.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 1,2 млн.

Также сообщается, что за последние сутки в Великобритании от COVID-19 умерли 462 человека, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 51 766.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Великобритании было выявлено 33 470 носителей SARS-CoV-2 за сутки, что является самым высоким ежедневным показателем с начала эпидемии.

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