Кострома, , 21:07 — REGNUM Служащие департамента здравоохранения в Костромской области получат прибавку к зарплате за работу в сложных и напряжённых условиях пандемии. Об этом со ссылкой на распоряжение администрации региона сообщает «KOSTROMA.TODAY».

Документ определяет размер и периодичность выплаты надбавок. Наибольшую прибавку к зарплате — от 100 до 200% от оклада получат чиновники, занимающие руководящие должности, среднему звену прибавят 50−100%. Дополнительные деньги работники депздрава будут получать на протяжении двух месяцев — в ноябре и декабре 2020 года.

Эта информация стала поводом для обсуждения в костромских Telegram-каналах. Авторы канала «Родина Снегурочки» полагают, что размер окладов в департаменте здравоохранения невелик, однако на фоне проблем с выплатами стимулирующих надбавок за работу с больными COVID-19 костромским медикам «история выглядит не слишком хорошо».

Telegram-канал «Костромской ворчун» парировал заявление Снегурочки, отметив, что чиновники, занимающиеся вопросами организации медпомощи, достойны получать прибавки за психологические и трудовые перегрузки в условиях пандемии.

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