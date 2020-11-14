Москва, , 20:54 — REGNUM Задержание бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна за якобы подготовку убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Началось. Сейчас все недовольные Пашиняном окажутся бандитами, изменниками и т.д. В Армении 90-е ещё не прошли», — написал Igr Pv.

Многие пользователи не нашли причин для покушения на Пашиняна. По их видению, не он стал причиной проигрыша Армении на территории Нагорного Карабаха. Просто, думают они, недовольные граждане ищут крайнего, на кого можно скинуть вину за произошедшее.

«А зачем Пашиняна убивать? Он же договорился о перемирии. Теперь армяне ищут крайнего, чтобы свалить своё поражение на Пашиняна. Нагорный Карабах отделился от Азербайджана 30 лет назад. До сих пор Армения не приняла эту автономную республику в состав Армении. Нагорный Карабах не входил в состав Армении, и, по этому, Россия согласно ОДКБ о коллективной безопасности не вмешивался, так как Карабах не признан Армении, и не является территорией Армении», — считает пользователь Махди Имам.

Другие согласились с тем, что вина за неудачи Армении в Карабахе лежит на плечах премьер-министра. Теперь, считают они, у населения республики «открылись глаза» на реальное положение дел.

«Многие поддерживали Пашиняна, а теперь они поняли, что фонд Сороса не выдаст беженцам из Нагорного Карабаха новую землю и даже новое жилье не построит, не обеспечит жилплощадью, и новые рабочие места не создаст, не обеспечит доходами. Вот чем обернулись фантазии о сладкой западной жизни», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Красноармеец РККА».

Другие указали на то, что народ Армении разочаровался в политике Пашиняна. Они уверены, что в республике появился запрос на приход к власти прорусского политика, чтобы не повторилась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе.

«Общество в Армении расколото на два лагеря, одни всё ещё верят в то, что Пашинян освободитель и реформатор, который борется с остатками бывшей, коррумпированной власти. А другие, хотят видеть в кресле правителя на все 100% прорусского вождя. Большинство армян за Россию», — написала Оксана К.

Напомним, 14 ноября бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян был задержан за якобы подготовку убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна.