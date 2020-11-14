Санкт-Петербург, , 20:20 — REGNUM Информация СМИ о том, что актер и телеведущий Дмитрий Хрусталёв госпитализирован в одну из больниц в Санкт-Петербурге, соответствует действительности. Об этом 14 ноября сообщили РИА Новости в приемном отделении медучреждения №40 в Сестрорецке.

Дмитрий Хрусталёв Цитата из т/ф «Волшебник». Реж. Михаил Хлебородов. 2017. Россия

«Да, — сообщили журналистам агентства. — (Актер) госпитализирован».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 ноября в больницу №40 в Сестрорецке в Санкт-Петербурге был госпитализирован актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

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