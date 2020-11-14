Москва, , 20:31 — REGNUM Призыв певца Валерия Меладзе к своим коллегам отказаться от съёмок в новогодних концертах на телевидении вызвал бурную реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Прекрасная новость. Может из-за бойкота нуждающихся артистов увидим, наконец — то, новые лица менее нуждающихся. Десятилетия одни и те же песни, лица… На смену родителям приходят дети, наверное, не знают люди, что в России давно местничество отменили. Пусть наши нынешние звезды бойкотируют не только новогодние праздники, но и все последующие. Хочется видеть новые лица, слышать талантливые голоса, и побольше песен со смыслом. Поменьше выноса личных дрязг на общее обозрение», — поделилась Юлия Л.

Ряд комментаторов отметил о своём негативном отношении к подобному призыву со стороны певца. Они отметили, что российские артисты, такие как Меладзе, обладают достаточным количеством финансовых средств, чтобы многократно в комфорте переждать пандемию коронавируса, а значит, жаловаться им незачем.

«Это артисты то пострадавшие? Почти у всех есть столько движимого и недвижимого имущества, что если часть продать, то уж точно года два могу на завтрак, обед и ужин икру ложками есть, разумеется не кабачковую. Это касается в основном тех, кто больше всех ноет — наших бедных заслуженных и народных. А вот технический персонал как сидел на окладе, так и сидит на окладе. А в новогодние дни можем посмотреть и старые записи, подумаешь, напугали», — считает пользователь Владимир.

Другие пришли к выводу, что артисты попросту привыкли к постоянному поступлению больших финансовых средств. Поэтому бойкот из-за коронавирусных ограничений со стороны данных личностей не является справедливым по отношению к обычному населению России.

«Люди привыкли к хорошим гонорарам. Я думаю, если бы он призвал бойкотировать новогодние корпоративы или же закрытые вечеринки наших оборзевших полуолигархов, олигархов, госкорпораций … в том же аспекте, его обращение было бы намного честней. А то, что мы не увидим, в очередной раз всю нашу предпенсионную и пенсионную группу лиц, поющих под фанеру, я думаю, мы переживем. В нынешней России нас большинство, а те, кто может себе позволить подобные мероприятия, чихать хотели, и на Роспотребнадзор, и на все к нынешней пандемии относящееся», — написала Ольга.

Нашлись и те, кто указал на позитивный результат подобного бойкота. Пользователи выразили надежду, что тем самым артисты старого поколения уступят дорогу более молодым талантам, которых так не хватает на российском телевидении.

«А что, разве у нас много, кто смотрит эту новогоднюю лабуду? У нас, в соседнем селе семья наряжает к Новому году ёлку живую напротив дома; Встретить Новый год у такой елки просто прелесть. Проезжаю мимо, когда бываю у родственников, мимо этой ёлки и восхищаюсь этой семье; нарядная, переливающаяся огоньками, но живая, а не умирающая, возле которой дети водят хороводы», — пишет пользователь под псевдонимом «Тамбовский волк».

Напомним, 14 ноября певец Валерий Меладзе обратился к своим коллегам с призывом отказаться от съёмок в новогодних концертах на телевидении.