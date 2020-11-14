Варшава, , 20:12 — REGNUM Более 25 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории Польши за минувшие сутки. Об этом 14 ноября пишет местное издание RMF24 со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 25 571 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 691 118.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Польше скончались 548 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 10 тыс.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране на сегодняшний день более 282 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее минздрав Польши сообщил, что по состоянию на 9 ноября в Польше была подтверждена коронавирусная инфекция у 10 822 врачей, 979 стоматологов, 850 лабораторных медицинских сотрудников, 27 434 медсестер, 2 579 акушеров, 1685 фельдшеров и 1106 фармацевтов.

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