Ханты-Мансийск, , 19:37 — REGNUM В Югре отменены культурно-массовые мероприятия до 1 января 2021 года. Предновогодние празднества пройдут в онлайн-формате, сообщил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

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Напомним, а Югре за минувшие сутки выявлено 205 положительных тестов на коронавирусную инфекцию.

К 14 ноября в регионе выявлено более 31 тысячи заражённых коронавирусом. Из них выздоровели 26 022 человека, 313 пациентов с COVID-19 скончались

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