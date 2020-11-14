Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Все игроки Pokemon Go теперь получили возможность перенести своих покемонов в облачный сервис Pokemon Home. Об этом 14 ноября сообщил портал Comicbook.

Для того, чтобы это сделать геймерам нужно зайти в меню настроек и выбрать там опцию Pokemon Home. После этого они смогу зайти в учётную запись платформы и совершить перенос подопечных покемонов.

Напомним, сервис Pokemon Home, в частности позволяет поклонникам франшизы переносить покемонов из старых игр в Pokemon Sword and Shield. Стоит отметить, что после переноса его уже не получится вернуть обратно, в том числе в Pokemon Go, поскольку сервис определённым образом изменяет его движения, характеристики и способности.

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