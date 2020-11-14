Ереван, , 18:54 — REGNUM На площади Свободы в центре армянской столицы, городе Ереван, зажгли свечи в память о погибших в Нагорном Карабахе. Об этом 14 ноября сообщают местные СМИ.

В акции приняли участие несколько тысяч человек, они зажгли свечи и начали шествие по улицам города, многие жители держат в руках кресты. Кроме того, манифестанты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Напомним, акции протеста в стране начались 10 ноября, причиной тому стал конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.