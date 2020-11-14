Москва, , 18:29 — REGNUM Информация СМИ о том, что телеведущий Дмитрий Хрусталев госпитализирован в больницу в Санкт-Петербурге, соответствует действительности. Об этом сообщил 14 ноября шоумен Иван Ургант в интервью ТАСС.

«Действительно так, — сказал Ургант. — Стало (Хрусталеву) плохо».

По его словам, в настоящее время медики пытаются установить причину плохого состояния артиста.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 14 ноября в Санкт-Петербурге в одну из местных больниц был госпитализирован актёр и ведущий Дмитрий Хрусталёв.

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