Челябинск, , 18:28 — REGNUM В Челябинске скончался врач-анестезиолог-реаниматолог. Ему было 55 лет, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Предварительной причиной смерти названа коронавирусная инфекция, отметили в министерстве.

Свой трудовой путь в медицине он начал ещё студентом. Первым местом его работы была скорая помощь, где он трудился фельдшером. Затем медик был клиническим интерном в областной клинической больнице, а в 1993 году начал работать в реанимационной бригаде скорой помощи в качестве врача-анестезиолога-реаниматолога. С 2015 года медик трудился в выездной бригаде отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области скончались более 20 медиков с коронавирусом. О первой смерти врача стало известно в мае.