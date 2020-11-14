Элиста, , 18:27 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 14 ноября.

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От осложнений, вызванных вирусом SARS-CoV-2, за весь период пандемии скончались 122 жителя республики.

ИА REGNUM напоминает, что за сутки в Калмыкии зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 10 тыс. 455 человек. Выписаны с выздоровлением 7 тыс. 799 пациентов.

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