Элиста, , 18:23 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 75 носителей коронавируса. Днём ранее положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 87 человек, передаёт ИА REGNUM 14 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В настоящее время лечение в стационарах получают 632 пациента с COVID-19, в том числе 51 человек находится в госпитале для долечивания. Состояние 19 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 296 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 10 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 7 тыс. 799 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Калмыкии за сутки скончались четыре пациента с COVID-19