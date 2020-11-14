Москва, , 18:16 — REGNUM 17 ноября в Москве на Ваганьковском кладбище похоронят народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом 14 ноября сообщил официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян журналистам ТАСС.

«Ваганьковское кладбище, — сказал Согомонян. — (Похоронят артиста — прим. ИА REGNUM) рядом с дочерью».

По словам Согомоняна, разрешение похоронить артиста именно на этом кладбище уже получено.

Как передавало ИА REGNUM, 85-летний актер Армен Джигарханян, ранее перенесший инсульт, скончался утром 14 ноября в Москве.

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