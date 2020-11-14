Курган, , 17:15 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 62 выявлено в Кургане, сообщает 14 ноября региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 94 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 14 ноября выявлено 7182 положительных теста на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 14 ноября от коронавируса излечились 6414 человек, 108 пациентов с COVID-19 скончались.