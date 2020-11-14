Кишинёв, , 17:08 — REGNUM Из Российской Федерации в Молдавию поступила первая партия вакцины от гриппа в объеме 7 тыс. доз. Об этом сообщило 14 ноября министерство здравоохранения, труда и социальной защиты страны на странице в соцсети Facebook.

«В республику Молдавия поступили 7 тыс. доз из партии в 100 тыс. доз вакцины, ранее закупленных в РФ», — отмечается в сообщении.

В министерстве также отметили, что в ближайшие дни в страну поступит еще 100 тыс. доз вакцины (85 тыс. доз Молдавия получит в дар от США, а еще 15 тыс. власти страны закупят через ЮНИСЕФ).

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что грипп и коронавирусная инфекция зачастую дают похожую клиническую картину, сходны и пути передачи вирусов.

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