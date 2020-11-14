Москва, , 16:04 — REGNUM Восемь авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 14 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В аэропорту Галина Брусницына © ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано два рейса, еще один отменен, в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще два отменено.

В столичных воздушных гаванях не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 14 и 15 ноября в Москве и Подмосковье осень пока не собирается сдавать позиции. О снеге говорить пока рано, этому способствует антициклон.