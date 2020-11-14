Калуга, , 15:26 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 137человек за последние сутки, сообщает 14 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 136 подтверждённых случая.

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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 13 тыс. 755 человек, 3 тыс. 106 человек находится на лечении, 10 тыс. 556 человек выздоровели, 93 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1214), в Обнинске (254), в Боровском районе (252), и в Людиновском районе (175).

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