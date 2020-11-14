Салехард, , 14:52 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 192 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

В лаборатории по исследованию на коронавирус Yanao.ru

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Из них пять новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Губкинском — 28, в Приуральском районе — 27, в Ноябрьске — 16, в Салехарде — 13, в Надымском районе — 18, в Муравленко — 13.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 193 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 14 ноября зарегистрировано 23 210 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 005 человек, 191 пациент с COVID-19 скончался (на семь человек больше, чем днём ранее).