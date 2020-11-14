Киев, , 14:47 — REGNUM В вооруженных силах Украины зарегистрировали еще два летальных исхода от COVID-19, сообщили 14 ноября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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По информации ведомства, это 22-й и 23-й случаи смерти от осложнений болезни, вызванной коронавирусом нового типа. Один из умерших — военнослужащий, второй — работник ВСУ. Оба, по информации источника, имели хронические заболевания.

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За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 179 случаев инфицирования коронавирусом. 27 человек из числа инфицированных госпитализированы в медицинские учреждения, остальные 152 — лечатся амбулаторно. Большинство инфицированных — военнослужащие. Среди зараженных также 22 работника ВСУ.

На текущий момент в украинской армии коронавирусом инфицированы 2494 человека. 5230 ранее инфицированных выздоровели.

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