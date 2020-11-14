Челябинск, , 14:02 — REGNUM В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности, который был введён в марте по причине пандемии коронавируса. Распоряжение правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В зависимости от ситуации, он будет продлеваться на каждые последующие две недели. В качестве временных интервалов указаны 15−29 ноября, 30 ноября — 13 декабря и 14−27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор региона Алексей Текслер не исключил усиления ограничений. Напомним, что пока на Южном Урале растёт ежедневное число выявляемых носителей коронавируса.