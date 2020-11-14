Москва, , 13:34 — REGNUM В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации итоговое сочинение в школах может быть перенесено, решение об этом, вероятно, будет принято в ближайшее время. Об этом 14 ноября заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

Пустой учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу», — сказал он.

Также глава Рособрнадзора уточнил, что такой ситуации, когда какие-то школьники каких-то регионов напишут итоговое сочинение, а какие-то из-за карантина в это же время его не напишут, не будет.

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — отметил Музаев.

При этом он указал, что вариант с проведением итогового сочинения в дистанционном формате не рассматривается, так как тогда «это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков заявил, что ограничения в общении уменьшают угрозу заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в связи с чем гражданам рекомендуется меньше говорить.