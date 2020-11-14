Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области в больнице скончался мужчина, который жаловался на бездействие врачей, сообщает orsk.ru.

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По данным информресурсов, пациент поступил в новотроицкий COVID-центр из Орска. У мужчины диагностировали пневмонию с 60%-ным поражения лёгких. Ранее он перенес пневмонию в тяжелой форме. Орчанин отметил, что поступил в нормальном состоянии, но потом начал задыхаться, не мог ходить. Попросил медиков принести в палату кислородное оборудование. Но его просьбу проигнорировали. По мнению мужчины, грамотного лечения нет, а отношение медперсонала к пациентам он назвал наплевательским.

Видеоролик с жалобой и просьбой о проверке был размещен в интернете. Последовала реакция минздрава региона. В ведомстве заявили, что пациенту было назначено лечение в соответствии с Методическими рекомендациями лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе периодическая ингаляция кислорода. Мужчина не имел показаний для постоянной кислородной терапии.

Сотрудники новотроицкой больницы сообщали, что пациент игнорировал медрекомендации, с его стороны по отношению к медикам имели место факты грубого и хамского отношения.

Стоит отметить, что в сложной эпидситуации некоторые медики принимают решение об увольнении в связи с грубым отношением пациентов. Ранее о таком факте сообщила министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Из-за наплыва пациентов врач смогла прийти по вызову к одному из пациентов только в 22:00. Возмущенная семья не пустила врача на порог и в грубой форме выразилась в адрес медработника. После затянувшегося трудового дня, который имел еще и неприятный финал, медик написала заявление об увольнении.

В свою очередь, население выражает недовольство по поводу оказания медуслуг.

Добавим, в Оренбуржье из-за коронавирусной инфекции зарегистрировано 152 случая смерти.

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