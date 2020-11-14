Тюмень, , 13:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 14 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 163 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 14 ноября зарегистрировано 15 580 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 10 140 человек, 107 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).