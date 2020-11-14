Оренбург, , 12:45 — REGNUM В Оренбурге водитель такси принял роды у женщины, которую привез в перинатальный центр. Информация об этом появилась в соцсетях.

Оренбурженка, ставшая бабушкой, сообщила, что она со снохой вызвали такси, чтобы добраться до перинатального центра. Путь лежал с ул. Чкалова до ул. Орской. По дороге у роженицы отошли воды. Водитель на руках донес беременную в приемный покой медучреждения.

Роды были стремительными. Медиков не дождались. Как признался таксист, он буквально поймал новорожденного малыша. Родилась девочка.

По словам водителя такси, он по профессии врач. В такой ситуации оказался впервые. В соцсетях комментаторы поздравляют с благополучным рождением ребенка и рекомендуют таксиста в крёстные отцы девочки.